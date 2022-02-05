"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Челси" и "Вест Хэм" в экстра-таймах добыли победы над "Плимутом" и "Киддерминстером" соответственно.
"Челси" - "Плимут" 2:1
Голы: Гиллесфи, 8 - 0:1, Аспиликуэта, 41 - 1:1, Алонсо, 105 - 2:1
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба, 112), Рюдигер, Кристенсен (Алонсо, 46), Сарр, Ковачич (Вернер, 82), Жоржиньо, Маунт (Сауль, 97), Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хавертц, 64).
"Плимут": Купер, Эдвардс, Уилсон, Гиллесфи, Скарр, Грант (Ло, 95), Мэйор (Рэнделл, 77), Хаутон, Камара (Брум, 94), Гаррик (Харди, 68), Джефкотт (Эннис, 58).
"Киддерминстер" - "Вест Хэм" 1:2
Голы: Пенни, 19 - 1:0, Райс, 90 - 1:1, Боуэн, 120 - 1:2
"Киддерминстер": Симпсон, Пенни, Кэмерон, Престон, Ричардс, Байрами (Лоу, 112), Кэррингтон (Монтроуз, 71), Остин (Редмонд, 78), Хеммингс (Уайт, 101), Морган-Смит (Мартин, 105), Стерлинг-Джеймс.
"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуэлл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуэн.
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
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|18