"Рома" Моуринью не смогла обыграть "Дженоа"

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"Рома" Моуринью не смогла обыграть "Дженоа"Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Дженоа".

Отметим, что "волки" с 69-й минуты играли в большинстве, а в компенсированное время арбитр после просмотра ВАР отменил гол хозяев.

"Рома" по-прежнему занимает шестое место. "Дженоа" идет предпоследним.

"Рома" - "Дженоа" 0:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 71), Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 57), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам.

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Бани (Эстигор, 45), Ванхойсден, Васкес, Бадель, Стураро, Портанова (Максимович, 71), Дестро (Пикколи, 57), Экубан (Мелегони, 71), Йебоа (Амири, 57).

Удаления: Эстигор (68), Дзаньоло (90).

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