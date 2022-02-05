"Айнтрахт", "Кельн" и "Майнц" добыли победы в Бундеслиге

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"Айнтрахт", "Кельн" и "Майнц" добыли победы в БундеслигеФото: твиттер "Айнтрахта"

Представляем результаты матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Айнтрахт" 2:3

Голы: Ндика, 7 - 0:1, Антон, 42 - 1:1, Хрустич, 47 - 1:2, Калайджич, 70 - 2:2, Хрустич, 77 - 2:3

"Штутгарт": Мюллер, Антон (Массимо, 85), Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Тиагу Томаш, 81), Эндо, Мангаля (Ахамада, 59), Ферстер (Тибиди, 59), Мвумпа (Климович, 81), Калайджич.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе (Ильзанкер, 87), Ндика, Тута (Хинтереггер, 84), Ленц, Роде (Хрустич, 46), Соу (Хеуге, 73), Якич, Линдстрем (Кнауфф, 87), Борре.  


"Арминия" - "Боруссия" М 1:1

Голы: Зерра, 19 - 1:0, Плеа, 38 - 1:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, де Медина (Белло, 71), Окугава (Кастро, 87), Василиадис (Шопф, 63), Кунце (Притль, 87), Виммер, Зерра (Клос, 71), Крюгер.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Нойхаус, Коне, Плеа, Эмболо (Тюрам, 83).


"Кельн" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Модест, 23 - 1:0

"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шауб, 85), Озджан, Любичич (Хорн, 77), Тильманн (Шиндлер, 85), Модест (Андерссон, 85), Ут (Дуда, 64).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шмид, 81), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Петерсен, 81), Шаде (Шаллаи, 46), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 60).


"Аугсбург" - "Унион Берлин" 2:0

Голы: Грегорич, 16 - 1:0, Хан, 59 - 2:0

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 80), Хан (Саренрен Базее, 87), Дорш, Майер (Моравек, 87), Варгас (Удуохай, 80), Грегорич, Нидерлехнер (Зекири, 74).

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Эндо, 75), Баумгартль, Гиссельманн (Очипка, 75), Харагути (Озтуналы, 61), Хедира, Фогльзаммер (Михель, 61), Беккер, Авонийи (Беренс, 75).


"Майнц" - "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Ли Чжэ Сон, 79 - 1:0, Ниакате (пен), 83 - 2:0

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Боэтиюс (Ли Чжэ Сон, 67), Баррейро (Кор, 67), Штах (Штегер, 89), Онисиво (Салаи, 87), Буркардт (Бюргзорг, 87).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Гриллич, 62), Пош (Нордтвейт, 63), Раум, Гайгер, Штиллер (Аслани, 84), Бебу (Бруун Ларсен, 84), Крамарич, Даббур (Баумгартнер, 62), Рюттер.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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