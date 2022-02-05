"Айнтрахт", "Кельн" и "Майнц" добыли победы в Бундеслиге
Фото: твиттер "Айнтрахта"
Представляем результаты матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.
"Штутгарт" - "Айнтрахт" 2:3
Голы: Ндика, 7 - 0:1, Антон, 42 - 1:1, Хрустич, 47 - 1:2, Калайджич, 70 - 2:2, Хрустич, 77 - 2:3
"Штутгарт": Мюллер, Антон (Массимо, 85), Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Тиагу Томаш, 81), Эндо, Мангаля (Ахамада, 59), Ферстер (Тибиди, 59), Мвумпа (Климович, 81), Калайджич.
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе (Ильзанкер, 87), Ндика, Тута (Хинтереггер, 84), Ленц, Роде (Хрустич, 46), Соу (Хеуге, 73), Якич, Линдстрем (Кнауфф, 87), Борре.
"Арминия" - "Боруссия" М 1:1
Голы: Зерра, 19 - 1:0, Плеа, 38 - 1:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, де Медина (Белло, 71), Окугава (Кастро, 87), Василиадис (Шопф, 63), Кунце (Притль, 87), Виммер, Зерра (Клос, 71), Крюгер.
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Нойхаус, Коне, Плеа, Эмболо (Тюрам, 83).
"Кельн" - "Фрайбург" 1:0
Гол: Модест, 23 - 1:0
"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шауб, 85), Озджан, Любичич (Хорн, 77), Тильманн (Шиндлер, 85), Модест (Андерссон, 85), Ут (Дуда, 64).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шмид, 81), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Петерсен, 81), Шаде (Шаллаи, 46), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 60).
"Аугсбург" - "Унион Берлин" 2:0
Голы: Грегорич, 16 - 1:0, Хан, 59 - 2:0
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 80), Хан (Саренрен Базее, 87), Дорш, Майер (Моравек, 87), Варгас (Удуохай, 80), Грегорич, Нидерлехнер (Зекири, 74).
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Эндо, 75), Баумгартль, Гиссельманн (Очипка, 75), Харагути (Озтуналы, 61), Хедира, Фогльзаммер (Михель, 61), Беккер, Авонийи (Беренс, 75).
"Майнц" - "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Ли Чжэ Сон, 79 - 1:0, Ниакате (пен), 83 - 2:0
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Боэтиюс (Ли Чжэ Сон, 67), Баррейро (Кор, 67), Штах (Штегер, 89), Онисиво (Салаи, 87), Буркардт (Бюргзорг, 87).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Гриллич, 62), Пош (Нордтвейт, 63), Раум, Гайгер, Штиллер (Аслани, 84), Бебу (Бруун Ларсен, 84), Крамарич, Даббур (Баумгартнер, 62), Рюттер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20