"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии

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"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке АнглииФото: твиттер "Манчестер Сити"

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.

"Вулверхэмптон" - "Норвич" 0:1

Гол: Маклин, 45 - 0:1

"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш (Хименес, 64), Аит-Нури, Дендонкер (Шикинью, 74), Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Фабиу Силва.

"Норвич": Макговерн, Байрэм, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин (Норманн, 66), Ле-Мелу, Гилмор (Дауэлл, 72), Рашица (Роу, 82), Плахета, Ида (Пукки, 66).


"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4:1

Голы: Карвальо, 4 - 0:1, Гюндоган, 6 - 1:1, Стоунз, 13 - 2:1, Марез (пен), 53 - 3:1, Марез, 57 - 4:1

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Жоау Канселу (Зинченко, 67), Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Стерлинг, 68), Грилиш (Делап, 77), Фоден (Бернарду Силва, 78), Марез (Макати, 78).

"Фулхэм": Гассанига, Уильямс, Рим, Адарабиойо, Брайен, Чалоба, Кебано (Кнокерт, 67), Рид (Сери, 67), Уилсон (Кэрни, 75), Карвальо (Кавалейру, 88), Митрович (Родриго Муниз, 75).  


"Сток Сити" - "Уиган" 2:0

Голы: Маджа, 14 - 1:0, Браун, 62 - 2:0

"Сток Сити": Берсик, Уилмот, Мур, Харвуд-Беллис, Таймон, Аллен, Пауэлл (Фокс, 70), Томпсон (Клукас, 61), Райт-Филлипс (Браун, 61), Кэмпбелл (Тезгел, 77), Маджа (Флетчер, 78).

"Уиган": Джонс, Керр, Уоттс, Беннетт, Ри, Мэсси, Эдвардс, Макгрэт, Бэйлисс, Пауэр (Дариква, 46), Мадженнис (Хамфрис, 63).

Удаление: Эдвардс (74).


"Эвертон" - "Брентфорд" 4:1

Голы: Мина, 31 - 1:0, Ришарлисон, 48 - 2:0, Тоуни (пен), 54 - 2:1, Холгейт, 62 - 3:1, Таунсенд, 90 - 4:1

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри (Мина, 14), Кин, Холгейт, Миколенко (Кенни, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грэй (Ивоби, 88), Ришарлисон (Тосун, 88), Гордон (Таунсенд, 73).

"Брентфорд": Райя, Роэрслев (Дасилва, 72), Янссон, Айер, Соренсен, Генри (Стивенс, 83), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 62), Канос (Годдос, 72), Тоуни.


"Питерборо" - КПР 2:0

Голы: Уорд, 25 - 1:0, Джонс, 72 - 2:0

"Питерборо": Бенда, Биверс, Кент, Эдвардс, Мумба (Томпсон, 90), Уорд (Кулсон, 65), Норберн, Фукс, Поку (Браун, 57), Кларк-Харрис (Смодич, 46), Мэрриотт (Джонс, 65).

КПР: Маршалл, Одубаджо, Дики, Данн, Сэндерсон, Уоллес (Адома, 46), Юхансен (Доззелл, 62), Шаир (Томас, 62), Эймос (Хендрик, 46), Остин, Дайкс.


"Хаддерсфилд" - "Барнсли" 1:0

Гол: Холмс, 19 - 1:0

"Хаддерсфилд": Блэкмэн, Пипа (Тертон, 30), Пирсон, Сарр, Раффлз, Холмс (Лис, 84), Эйтинг (О`Брайен, 60), Расселл, Корома (Синани, 60), Роудс (Уорд, 84), Томас.

"Барнсли": Уолтон, Уильямс, Хальме (Гелик, 46), Андерсен, Китчинг, Басси, Гомес, Палмер (Коул, 78), Лейя-Исека (Моррис, 46), Стайлз, Марш (Бенсон, 46).


"Кристал Пэлас" - "Хартлпул" 2:0

Голы: Гехи, 4 - 1:0, Олисе, 22 - 2:0

"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд (Адарамола, 86), Келли, Гехи, Митчелл (Клайн, 71), Миливоевич, Шлупп (Хьюз, 71), Галлахер, Эзе (Эдуар, 71), Олисе, Матета (Бентеке, 80).

"Хартлпул": Киллип, Стерри, Лиддл (Грей, 59), Бирн, Одусина, Фергюсон (Флетчер, 90), Шелтон (Уайт, 60), Молинью, Моррис, Кроуфорд (Холохан, 82), Богл (Каллен, 90).     

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"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

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11 Эвертон Эвертон 27 36
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