"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.
"Вулверхэмптон" - "Норвич" 0:1
Гол: Маклин, 45 - 0:1
"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш (Хименес, 64), Аит-Нури, Дендонкер (Шикинью, 74), Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Фабиу Силва.
"Норвич": Макговерн, Байрэм, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин (Норманн, 66), Ле-Мелу, Гилмор (Дауэлл, 72), Рашица (Роу, 82), Плахета, Ида (Пукки, 66).
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4:1
Голы: Карвальо, 4 - 0:1, Гюндоган, 6 - 1:1, Стоунз, 13 - 2:1, Марез (пен), 53 - 3:1, Марез, 57 - 4:1
"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Жоау Канселу (Зинченко, 67), Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Стерлинг, 68), Грилиш (Делап, 77), Фоден (Бернарду Силва, 78), Марез (Макати, 78).
"Фулхэм": Гассанига, Уильямс, Рим, Адарабиойо, Брайен, Чалоба, Кебано (Кнокерт, 67), Рид (Сери, 67), Уилсон (Кэрни, 75), Карвальо (Кавалейру, 88), Митрович (Родриго Муниз, 75).
"Сток Сити" - "Уиган" 2:0
Голы: Маджа, 14 - 1:0, Браун, 62 - 2:0
"Сток Сити": Берсик, Уилмот, Мур, Харвуд-Беллис, Таймон, Аллен, Пауэлл (Фокс, 70), Томпсон (Клукас, 61), Райт-Филлипс (Браун, 61), Кэмпбелл (Тезгел, 77), Маджа (Флетчер, 78).
"Уиган": Джонс, Керр, Уоттс, Беннетт, Ри, Мэсси, Эдвардс, Макгрэт, Бэйлисс, Пауэр (Дариква, 46), Мадженнис (Хамфрис, 63).
Удаление: Эдвардс (74).
"Эвертон" - "Брентфорд" 4:1
Голы: Мина, 31 - 1:0, Ришарлисон, 48 - 2:0, Тоуни (пен), 54 - 2:1, Холгейт, 62 - 3:1, Таунсенд, 90 - 4:1
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри (Мина, 14), Кин, Холгейт, Миколенко (Кенни, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грэй (Ивоби, 88), Ришарлисон (Тосун, 88), Гордон (Таунсенд, 73).
"Брентфорд": Райя, Роэрслев (Дасилва, 72), Янссон, Айер, Соренсен, Генри (Стивенс, 83), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 62), Канос (Годдос, 72), Тоуни.
"Питерборо" - КПР 2:0
Голы: Уорд, 25 - 1:0, Джонс, 72 - 2:0
"Питерборо": Бенда, Биверс, Кент, Эдвардс, Мумба (Томпсон, 90), Уорд (Кулсон, 65), Норберн, Фукс, Поку (Браун, 57), Кларк-Харрис (Смодич, 46), Мэрриотт (Джонс, 65).
КПР: Маршалл, Одубаджо, Дики, Данн, Сэндерсон, Уоллес (Адома, 46), Юхансен (Доззелл, 62), Шаир (Томас, 62), Эймос (Хендрик, 46), Остин, Дайкс.
"Хаддерсфилд" - "Барнсли" 1:0
Гол: Холмс, 19 - 1:0
"Хаддерсфилд": Блэкмэн, Пипа (Тертон, 30), Пирсон, Сарр, Раффлз, Холмс (Лис, 84), Эйтинг (О`Брайен, 60), Расселл, Корома (Синани, 60), Роудс (Уорд, 84), Томас.
"Барнсли": Уолтон, Уильямс, Хальме (Гелик, 46), Андерсен, Китчинг, Басси, Гомес, Палмер (Коул, 78), Лейя-Исека (Моррис, 46), Стайлз, Марш (Бенсон, 46).
"Кристал Пэлас" - "Хартлпул" 2:0
Голы: Гехи, 4 - 1:0, Олисе, 22 - 2:0
"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд (Адарамола, 86), Келли, Гехи, Митчелл (Клайн, 71), Миливоевич, Шлупп (Хьюз, 71), Галлахер, Эзе (Эдуар, 71), Олисе, Матета (Бентеке, 80).
"Хартлпул": Киллип, Стерри, Лиддл (Грей, 59), Бирн, Одусина, Фергюсон (Флетчер, 90), Шелтон (Уайт, 60), Молинью, Моррис, Кроуфорд (Холохан, 82), Богл (Каллен, 90).
Читайте также: "Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии
-
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности
-
Роналду продлил безголевую серию в день своего 37-летия
-
Главные новости дня: 4 февраля
-
"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии
-
Жена Василия Березуцкого может получить работу в ЦСКА
-
"Айнтрахт", "Кельн" и "Майнц" добыли победы в Бундеслиге
-
"Рома" Моуринью не смогла обыграть "Дженоа"
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Араухо
-
"Зенит" принял решение арендовать Алипа
-
"Спартак" сыграл вничью с малайзийским клубом
-
"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Уфа" объявила о подписании Кабутова
-
Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды
-
Помощник Карпина пообщался с Дзюбой
-
Соболев чуть не подрался с соперником в товарищеском матче после своего же грубого фола
-
"Химки" и "Рубин" расписали безголевую ничью в товарищеском матче
-
Онопко высказался о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы
-
Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"
-
Супряга: "Луческу сказал, чтобы я в киевское "Динамо" больше не возвращался"
-
"Химки" объявили о трансфере полузащитника "Алании"
-
Шалимов рассказал об особенностях работы с владельцем "Краснодара" Галицким
-
Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты
-
"Уфа" усилилась португальским хавбеком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18