"Мальорка" обыграла "Кадис", "Алавес" уступил "Эльче"

Фото: твиттер "Эльче"

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Эльче" одержал победу над "Алавесом", а "Мальорка" победила "Кадис".

"Эльче" - "Алавес" 3:1

Голы: Хоселу, 18 - 0:1, Милья, 46 - 1:1, Милья, 58 - 2:1, Фидель, 86 - 3:1

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Верду (Диего Гонсалес, 84), Мохика, Фидель, Маскарель, Гумбау, Моренте (Гути, 90), Милья (Каррильо, 73), Бойе (Хосан, 90).

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Теналья, 54), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, 87), Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Пере Понс, 73), Риоха.



"Мальорка" - "Кадис" 2:1

Голы: Алькарас, 8 - 0:1, Севилья (пен), 20 - 1:1, Мурики (пен), 66 - 2:1

"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Санчес, 82), Дани Родригес, Руис де Галаррета, Кубо (Батталья, 89), Анхель Родригес (Ндиайе, 70), Мурики (Пратс, 89).

"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян (Идрисси, 90), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 62), Сальви Санчес (Йонссон, 62), Алекс Фернандес (Эрнандес, 75), Алькарас, Негредо, Лукас Перес (Переа, 90).

Читайте также: "Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru