"Мальорка" обыграла "Кадис", "Алавес" уступил "Эльче"
Фото: твиттер "Эльче"
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Эльче" одержал победу над "Алавесом", а "Мальорка" победила "Кадис".
"Эльче" - "Алавес" 3:1
Голы: Хоселу, 18 - 0:1, Милья, 46 - 1:1, Милья, 58 - 2:1, Фидель, 86 - 3:1
"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Верду (Диего Гонсалес, 84), Мохика, Фидель, Маскарель, Гумбау, Моренте (Гути, 90), Милья (Каррильо, 73), Бойе (Хосан, 90).
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Теналья, 54), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, 87), Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Пере Понс, 73), Риоха.
"Мальорка" - "Кадис" 2:1
Голы: Алькарас, 8 - 0:1, Севилья (пен), 20 - 1:1, Мурики (пен), 66 - 2:1
"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Санчес, 82), Дани Родригес, Руис де Галаррета, Кубо (Батталья, 89), Анхель Родригес (Ндиайе, 70), Мурики (Пратс, 89).
"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян (Идрисси, 90), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 62), Сальви Санчес (Йонссон, 62), Алекс Фернандес (Эрнандес, 75), Алькарас, Негредо, Лукас Перес (Переа, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14