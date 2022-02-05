"Сент-Этьен" вырвал победу над "Монпелье"
Фото: твиттер "Сент-Этьена"
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" добыл победу над "Монпелье".
"Монпелье" по-прежнему занимает четвертое место, "Сент-Этьен" - последнее.
"Сент-Этьен" - "Монпелье" 3:1
Голы: Ваи, 11 - 0:1, Амума, 82 - 1:1, Норден, 90 - 2:1, Хазри, 90 - 3:1
"Сент-Этьен": Бернардони, Масон (Тиуб, 58), Мангаля (Аушиш, 77), Сако, Наде, Колодзейчак, Юссуф (Муэффек, 70), Гурна-Дуат, Будебуз (Амума, 70), Хазри, Буанга (Норден, 58).
"Монпелье": Омлин (Берто, 69), Суке, Сако, Коцца, Ристич, Молле (Леруа, 84), Ферри, Шотар, Жермен, Ваи (Макуана, 77), Джоаккини (Делайе, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13