"Сент-Этьен" вырвал победу над "Монпелье"

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"Сент-Этьен" вырвал победу над "Монпелье"Фото: твиттер "Сент-Этьена"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" добыл победу над "Монпелье".

"Монпелье" по-прежнему занимает четвертое место, "Сент-Этьен" - последнее.

"Сент-Этьен" - "Монпелье" 3:1

Голы: Ваи, 11 - 0:1, Амума, 82 - 1:1, Норден, 90 - 2:1, Хазри, 90 - 3:1

"Сент-Этьен": Бернардони, Масон (Тиуб, 58), Мангаля (Аушиш, 77), Сако, Наде, Колодзейчак, Юссуф (Муэффек, 70), Гурна-Дуат, Будебуз (Амума, 70), Хазри, Буанга (Норден, 58).

"Монпелье": Омлин (Берто, 69), Суке, Сако, Коцца, Ристич, Молле (Леруа, 84), Ферри, Шотар, Жермен, Ваи (Макуана, 77), Джоаккини (Делайе, 68).

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