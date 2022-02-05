В "Спартаке" прокомментировали ничью с "Джохором"

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В "Спартаке" прокомментировали ничью с "Джохором"Фото: твиттер "Спартака"

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о ничьей с малайзийским "Джохором" (1:1) в товарищеской игре.

"Потасовка футболистов? Соболев сфолил в игровом эпизоде, а соперник толкнул Александра, когда наш нападающий лежал на газоне и предъявлял претензии. Так все и завертелось. Благо страсти быстро поугасли. Каттани сразу побежал успокаивать футболистов, был весь в игре.

На "Спартак" все настраиваются. Видно, что "Джохор" серьезно отнесся к матчу, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Однако ничего, к такому тоже нужно быть готовыми.

Как Федун отреагировал на игру? Он понимает, что это сбор и выводы делать рано", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".

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