Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"
Фото: инстаграм Алексея Миранчука
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук пропустит игру 24-го тура против "Кальяри".
Причиной является повреждение россиянина, которое он получил еще в январе.
В текущем сезоне Миранчук провел 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Соглашение Миранчука с клубом действует до лета 2024 года.
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