Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"

Теги аталантаалексей миранчуккальяритравмы

Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты" Фото: инстаграм Алексея Миранчука

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук пропустит игру 24-го тура против "Кальяри".

Причиной является повреждение россиянина, которое он получил еще в январе.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Соглашение Миранчука с клубом действует до лета 2024 года.

Читайте также: Агент Миранчука рассказал, как изменилось отношение Гасперини к россиянину. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов