Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук пропустит игру 24-го тура против "Кальяри".

Причиной является повреждение россиянина, которое он получил еще в январе.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Соглашение Миранчука с клубом действует до лета 2024 года.

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