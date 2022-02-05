Каррагер потроллил Роя Кина после вылета "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер потроллил экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Роя Кина после вылета "красных дьяволов" из Кубка Англии.

После игры Каррагер в своем твиттере написал: "Рой Кин говорил мне, что "МЮ" подписал Роналду, чтобы выиграть Кубок Англии".

Напомним, что в январе Кин говорил, что Роналду поможет "МЮ" выиграть кубки и Лигу Чемпионов.

"МЮ" вылетел из Кубка Англии, уступил "Мидлсбро" по серии пенальти.

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