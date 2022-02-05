"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"

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"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер" проиграл "Милану".

Благодаря победе "Милан" сократил отставание от лидирующего "Интера" до одного очка. При этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Перишич, 38 - 1:0, Жиру, 75 - 1:1, Жиру, 78 - 1:2

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 82), Перишич (Димарко, 70), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).

"Милан": Меньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 58), Беннасер (Крунич, 80), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.

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