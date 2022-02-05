Защитник "Мидлсбро" восхитился внешностью Роналду

Теги мидлсброманчестер юнайтедкриштиану роналду

Защитник "Мидлсбро" восхитился внешностью РоналдуФото: инстаграм Фрая

Защитник "Мидлсбро" Даэль Фрай высказался о победе над "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 8:7) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

"Увидеть Роналду и всех этих звезд - просто безумие, а сыграть против них и победить - фантастика.

Роналду я ничего не говорил. Однако я отметил, какой же он красивый в жизни, вау!" - приводит слова Фрая ВВС.

Читайте также: Каррагер потроллил Роя Кина после вылета "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов