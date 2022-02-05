Защитник "Мидлсбро" восхитился внешностью Роналду

Фото: инстаграм Фрая

Защитник "Мидлсбро" Даэль Фрай высказался о победе над "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 8:7) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

"Увидеть Роналду и всех этих звезд - просто безумие, а сыграть против них и победить - фантастика.

Роналду я ничего не говорил. Однако я отметил, какой же он красивый в жизни, вау!" - приводит слова Фрая ВВС.

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