"Бернли" и "Уотфорд" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Бернли" и "Уотфорд" не выявили победителя в матче АПЛФото: твиттер "Бернли"

В перенесенной игре 17-го тура АПЛ "Бернли" сыграл вничью с "Уотфордом".

"Бернли" по-прежнему занимает последнее место, "Уотфорд" поднялся на 18-е.

"Бернли" - "Уотфорд" 0:0

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон (Родригес, 66), Стивенс, Вествуд, Вегорст, Корне, Макнил.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Сема, Сиссоко, Кайембе (Клеверли, 70), Кинг, Жоао Педро (Эрнандес, 83).

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