"Челси" нашел замену Рюдигеру в "Барселоне"
Фото: инстаграм Рональда Араухо
"Челси" начал искать замену защитнику Антонио Рюдигеру.
Как сообщает Diario Sport, "аристократы" нацелились на защитника "Барселоны" Рональда Араухо.
Отмечается, что "Челси" пообещал платить 22-летнему уругвайцу в два раза больше, чем "Барса".
Контракт Рюдигера с "Челси" истекает по окончании сезона. Соглашение Араухо рассчитано до лета 2023 года.
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