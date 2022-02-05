"Челси" нашел замену Рюдигеру в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Араухо

"Челси" начал искать замену защитнику Антонио Рюдигеру.

Как сообщает Diario Sport, "аристократы" нацелились на защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Отмечается, что "Челси" пообещал платить 22-летнему уругвайцу в два раза больше, чем "Барса".

Контракт Рюдигера с "Челси" истекает по окончании сезона. Соглашение Араухо рассчитано до лета 2023 года.

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