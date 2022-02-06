Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки
Фото: твиттер Кубка Африки
В матче за 3-е место Кубка Африки сборная Камеруна одолела Буркина Фасо.
Камерун к 71-й минуте матча уступал со счетом 0:3, однако смог сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где одержал победу.
Таким образом, Камерун стал бронзовым призером турнира. Напомним, что в финале сыграют Сенегал и Египет.
Буркина Фасо - Камерун 3:3, по пенальти - 3:5
Голы: Яго, 24 - 1:0, Онана (аг), 43 - 2:0, Уаттара, 49 - 3:0, Баокен, 71 - 3:1, Абубакар, 85 - 3:2, Абубакар, 87 - 3:3
Буркина Фасо: Уэдраого (Савадого, 90), Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Туре, Сангаре, Уэдраого, Траоре (Банде, 87), Уаттара (Конате, 90), Тапсоба (Траоре, 87).
Камерун: Онана, Мбайзо, Мукуди, Онгене, Ойонго, Кунде, Гвет (Абубакар, 46), Онана, Баокен, Бассогог (Токо-Экамби, 54), Ганаго (Нгамале, 46).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1