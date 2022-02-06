Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки

Фото: твиттер Кубка Африки

В матче за 3-е место Кубка Африки сборная Камеруна одолела Буркина Фасо.

Камерун к 71-й минуте матча уступал со счетом 0:3, однако смог сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где одержал победу.

Таким образом, Камерун стал бронзовым призером турнира. Напомним, что в финале сыграют Сенегал и Египет.

Буркина Фасо - Камерун 3:3, по пенальти - 3:5

Голы: Яго, 24 - 1:0, Онана (аг), 43 - 2:0, Уаттара, 49 - 3:0, Баокен, 71 - 3:1, Абубакар, 85 - 3:2, Абубакар, 87 - 3:3

Буркина Фасо: Уэдраого (Савадого, 90), Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Туре, Сангаре, Уэдраого, Траоре (Банде, 87), Уаттара (Конате, 90), Тапсоба (Траоре, 87).

Камерун: Онана, Мбайзо, Мукуди, Онгене, Ойонго, Кунде, Гвет (Абубакар, 46), Онана, Баокен, Бассогог (Токо-Экамби, 54), Ганаго (Нгамале, 46).

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