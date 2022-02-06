"Фиорентина" Кокорина крупно проиграла "Лацио"
Фото: твиттер "Лацио"
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Лацио" разгромил "Фиорентину".
Благодаря победе "Лацио" поднялся на шестое место, "Фиорентина" остается восьмой. Отметим, что россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных.
"Фиорентина" - "Лацио" 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 52 - 0:1, Иммобиле, 70 - 0:2, Бираги (аг), 81 - 0:3
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Иконе, 76), Данкан (Кастровилли, 59), Торрейра, Кальехон (Гонсалес, 59), Артур (Пионтек, 76), Соттиль (Амрабат, 88).
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Башич, 76), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 69), Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 59), Иммобиле.
Удаление: Торрейра (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17