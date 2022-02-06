"Фиорентина" Кокорина крупно проиграла "Лацио"

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"Фиорентина" Кокорина крупно проиграла "Лацио"Фото: твиттер "Лацио"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Лацио" разгромил "Фиорентину".

Благодаря победе "Лацио" поднялся на шестое место, "Фиорентина" остается восьмой. Отметим, что россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

"Фиорентина" - "Лацио" 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 52 - 0:1, Иммобиле, 70 - 0:2, Бираги (аг), 81 - 0:3

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Иконе, 76), Данкан (Кастровилли, 59), Торрейра, Кальехон (Гонсалес, 59), Артур (Пионтек, 76), Соттиль (Амрабат, 88).

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Башич, 76), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 69), Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 59), Иммобиле.

Удаление: Торрейра (85).

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