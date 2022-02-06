"Тоттенхэм" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Англии
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.
"Тоттенхэм" - "Брайтон" 3:1
Голы: Кейн, 13 - 1:0, Марч (аг), 24 - 2:0, Биссума, 63 - 2:1, Кейн, 66 - 3:1
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дэвис, Санчес, Ромеро (Родон, 77), Регилон, Хейбьерг, Уинкс (Бентанкур, 77), Сон Хын Мин (Бергвейн, 69), Лукас Моура (Кулусевски, 68), Кейн.
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэлбек, 70), Данк, Уэбстер, Кукурелья, Марч (Кайседо, 61), Лаллана (Велтман, 46), Гросс, Модер (Фергюсон, 79), Биссума, Мопе.
"Кембридж" - "Лутон" 0:3
Голы: Берк, 16 - 0:1, Карлос, 23 - 0:2, Мускве, 88 - 0:3
"Кембридж": Митов, Уильямс, Окедина, Шерринг, Данк, Хулахан, Дигби, Мэй (Уорман, 75), Брофи (Лэнкстер, 75), Смит, Ниббс (Tolaj, 75).
"Лутон": Стир, Киосо, Локьер, Берк, Ошо, Поттс, Торп (Хилтон, 69), Джером (Корник, 78), Оньединма (Белл, 85), Мускве, Карлос (Кэмпбелл, 85).
"Саутгемптон" - "Ковентри" 2:1
Голы: Дьокереш, 22 - 0:1, Армстронг, 63 - 1:1, Уокер-Питерс, 112 - 2:1
"Саутгемптон": Кабальеро, Ливраменто (Ромеу, 90), Стивенс, Войнович (Редмонд, 34), Валери, Смолл (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Броя, 64), Лонг, Армстронг (Армстронг, 46).
"Ковентри": Мур, Хайем, Кларк-Солтер, Роуз, Бидуэлл (Уогхорн, 73), Экклз (Кейн, 73), Шиф, Хамер (Аллен, 73), О`Хэр (Джонс, 89), Матсен (Шипли, 64), Дьокереш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18