"Тоттенхэм" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Англии

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"Тоттенхэм" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка АнглииФото: твиттер "Тоттенхэма"

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" 3:1

Голы: Кейн, 13 - 1:0, Марч (аг), 24 - 2:0, Биссума, 63 - 2:1, Кейн, 66 - 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дэвис, Санчес, Ромеро (Родон, 77), Регилон, Хейбьерг, Уинкс (Бентанкур, 77), Сон Хын Мин (Бергвейн, 69), Лукас Моура (Кулусевски, 68), Кейн.

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэлбек, 70), Данк, Уэбстер, Кукурелья, Марч (Кайседо, 61), Лаллана (Велтман, 46), Гросс, Модер (Фергюсон, 79), Биссума, Мопе.


"Кембридж" - "Лутон" 0:3

Голы: Берк, 16 - 0:1, Карлос, 23 - 0:2, Мускве, 88 - 0:3

"Кембридж": Митов, Уильямс, Окедина, Шерринг, Данк, Хулахан, Дигби, Мэй (Уорман, 75), Брофи (Лэнкстер, 75), Смит, Ниббс (Tolaj, 75).

"Лутон": Стир, Киосо, Локьер, Берк, Ошо, Поттс, Торп (Хилтон, 69), Джером (Корник, 78), Оньединма (Белл, 85), Мускве, Карлос (Кэмпбелл, 85).  


"Саутгемптон" - "Ковентри" 2:1

Голы: Дьокереш, 22 - 0:1, Армстронг, 63 - 1:1, Уокер-Питерс, 112 - 2:1

"Саутгемптон": Кабальеро, Ливраменто (Ромеу, 90), Стивенс, Войнович (Редмонд, 34), Валери, Смолл (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Броя, 64), Лонг, Армстронг (Армстронг, 46).

"Ковентри": Мур, Хайем, Кларк-Солтер, Роуз, Бидуэлл (Уогхорн, 73), Экклз (Кейн, 73), Шиф, Хамер (Аллен, 73), О`Хэр (Джонс, 89), Матсен (Шипли, 64), Дьокереш.

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