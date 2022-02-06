"Монако" без Головина победил "Лион"

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"Монако" без Головина победил "Лион"Фото: твиттер "Монако"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Монако" выиграл у "Лиона".

Отметим, что россиянин Александр Головин отсутствовал в заявке на игру.

Благодаря победе "Монако" поднялся на четвертое место, "Лион" остается восьмым.

"Монако" - "Лион" 2:0

Голы: Жан Лукас, 2- 1:0, Бен-Йеддер, 27 - 2:0

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 61), Диоп (Аклиуш, 88), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 79), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 62).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Февр, 46), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике (Шерки, 46; Кеита, 90), Эмерсон, Тиаго Мендес (Ндомбеле, 46), Лукас Пакета (Барколя, 88), Какре, Дембеле.

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