"Монако" без Головина победил "Лион"
Фото: твиттер "Монако"
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Монако" выиграл у "Лиона".
Отметим, что россиянин Александр Головин отсутствовал в заявке на игру.
Благодаря победе "Монако" поднялся на четвертое место, "Лион" остается восьмым.
"Монако" - "Лион" 2:0
Голы: Жан Лукас, 2- 1:0, Бен-Йеддер, 27 - 2:0
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 61), Диоп (Аклиуш, 88), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 79), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 62).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Февр, 46), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике (Шерки, 46; Кеита, 90), Эмерсон, Тиаго Мендес (Ндомбеле, 46), Лукас Пакета (Барколя, 88), Какре, Дембеле.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13