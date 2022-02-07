Мане: "Кубке Африки - лучший трофей в моей жизни"

Теги сенегалливерпульсадио мане

Мане: "Кубке Африки - лучший трофей в моей жизни"Фото: инстаграм Мане

Вингер "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане высказался о победе на Кубке Африки.

"Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выиграл Лигу Чемпионов и несколько других трофеев, однако этот для меня особенный. Он важнее для меня. Я рад за себя, за своих людей и за всю свою семью.

Когда я не забил первый пенальти, это был большой удар для меня. Однако мои партнеры по команде подошли ко мне и сказали: "Садио, мы проигрываем вместе и побеждаем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперед". Это сделало меня сильнее, и я думаю, что это имело значение, когда я забил второй.

Все парни пришли ко мне и сказали: "Садио, мы тебе доверяем", и это придало мне больше мотивации. Трофей принадлежит всей сборной Сенегала - каждый этого заслуживает", - приводит слова Мане ВВС.

Читайте также: Назван лучший игрок Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов