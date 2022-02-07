Мане: "Кубке Африки - лучший трофей в моей жизни"

Фото: инстаграм Мане

Вингер "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане высказался о победе на Кубке Африки.

"Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выиграл Лигу Чемпионов и несколько других трофеев, однако этот для меня особенный. Он важнее для меня. Я рад за себя, за своих людей и за всю свою семью.

Когда я не забил первый пенальти, это был большой удар для меня. Однако мои партнеры по команде подошли ко мне и сказали: "Садио, мы проигрываем вместе и побеждаем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперед". Это сделало меня сильнее, и я думаю, что это имело значение, когда я забил второй.

Все парни пришли ко мне и сказали: "Садио, мы тебе доверяем", и это придало мне больше мотивации. Трофей принадлежит всей сборной Сенегала - каждый этого заслуживает", - приводит слова Мане ВВС.

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