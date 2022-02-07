Овермарс отправлял фото пениса сотруднице "Аякса"

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Появились новые подробности увольнения Марка Овермарса с поста спортивного директора "Аякса".

Как сообщает Het Parool, Овермарс преследовал и домогался к одной сотрудниц клуба. Кроме того, он отправлял ей фото своего пениса.

Овермарс занимал свою должность с 2012 года. Его договор с клубом был рассчитан до 2026 года.

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