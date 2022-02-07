Овермарс отправлял фото пениса сотруднице "Аякса"

Теги аяксмарк овермарс

Овермарс отправлял фото пениса сотруднице "Аякса"Фото: instagram

Появились новые подробности увольнения Марка Овермарса с поста спортивного директора "Аякса".

Как сообщает Het Parool, Овермарс преследовал и домогался к одной сотрудниц клуба. Кроме того, он отправлял ей фото своего пениса.

Овермарс занимал свою должность с 2012 года. Его договор с клубом был рассчитан до 2026 года.

Читайте также: Овермарс со скандалом покинул "Аякс": подробности. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов