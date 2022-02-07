Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию"

Теги боруссия дортмундниклас зюлебавария мюнхен

Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию" Фото: твиттер Goal

Защитник "Баварии" Никлас Зюле высказался о своем предстоящем переходе в дортмундскую "Боруссию".

"В последние несколько дней и недель обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему. Я решил, что буду выступать за "Боруссию" в будущем, несколько недель назад. С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу сыграть в "Боруссии".

У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как игрок. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому я быстро понял, где буду играть в будущем", - приводит слова Зюле Bild.

Читайте также: Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов