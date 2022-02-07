Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию"
Фото: твиттер Goal
Защитник "Баварии" Никлас Зюле высказался о своем предстоящем переходе в дортмундскую "Боруссию".
"В последние несколько дней и недель обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему. Я решил, что буду выступать за "Боруссию" в будущем, несколько недель назад. С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу сыграть в "Боруссии".
У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как игрок. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому я быстро понял, где буду играть в будущем", - приводит слова Зюле Bild.
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Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20