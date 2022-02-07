Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию"

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Защитник "Баварии" Никлас Зюле высказался о своем предстоящем переходе в дортмундскую "Боруссию".

"В последние несколько дней и недель обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему. Я решил, что буду выступать за "Боруссию" в будущем, несколько недель назад. С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу сыграть в "Боруссии".

У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как игрок. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому я быстро понял, где буду играть в будущем", - приводит слова Зюле Bild.

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