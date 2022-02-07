Эриксен начал тренироваться с "Брентфордом"

Фото: твиттер "Брентфорда"

Новый хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с командой.

Напомним, что "Брентфорд" подписал с датчанином контракт до конца сезона в возможностью продления.

Летом 2021 года у Эриксена во время матча Евро-2020 произошла остановка сердца. После чего он перенес операцию по установлению кардиовертер-дефибриллятора.

К "Брентфорду" он присоединился в качестве свободного агента.

Читайте также: ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022. | http://soccernews.ru