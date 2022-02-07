Эриксен начал тренироваться с "Брентфордом"

Теги брентфордкристиан эриксен

Эриксен начал тренироваться с "Брентфордом"Фото: твиттер "Брентфорда"

Новый хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с командой.

Напомним, что "Брентфорд" подписал с датчанином контракт до конца сезона в возможностью продления.

Летом 2021 года у Эриксена во время матча Евро-2020 произошла остановка сердца. После чего он перенес операцию по установлению кардиовертер-дефибриллятора.

К "Брентфорду" он присоединился в качестве свободного агента.

Читайте также: ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов