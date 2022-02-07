"Барселона" отрицает, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео из раздевалки

Фото: инстаграм Хави

"Барселона" не оставила без внимания критику в адрес клуба из-за опубликованного видео из раздевалки после матча с "Атлетико" (4:2).

В видео наставник каталонцев Хави по очереди поздравляет с победой футболистов и сотрудников команды.

Как сообщает Marca, в ролике нет момента, когда Хави приветствует Усмана Дембеле. В "Барсе" отрицают, что вырезали этот момент. Клуб утверждает, что Хави поприветствовал Дембеле до начала съемки видео.

Напомним, что "Барса" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта.

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