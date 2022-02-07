"Барселона" отрицает, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео из раздевалки
Фото: инстаграм Хави
"Барселона" не оставила без внимания критику в адрес клуба из-за опубликованного видео из раздевалки после матча с "Атлетико" (4:2).
В видео наставник каталонцев Хави по очереди поздравляет с победой футболистов и сотрудников команды.
Как сообщает Marca, в ролике нет момента, когда Хави приветствует Усмана Дембеле. В "Барсе" отрицают, что вырезали этот момент. Клуб утверждает, что Хави поприветствовал Дембеле до начала съемки видео.
Напомним, что "Барса" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта.
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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