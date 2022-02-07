"Ньюкасл" хочет подписать Мюллера
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Bild, в услугах 32-летнего немца заинтересован "Ньюкасл", который уже связывался с мюнхенским клубом касательно возможного трансфера.
Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Мюллера 10 голов и 20 результативных передач в 30 играх.
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