"Ньюкасл" хочет подписать Мюллера

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, в услугах 32-летнего немца заинтересован "Ньюкасл", который уже связывался с мюнхенским клубом касательно возможного трансфера.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мюллера 10 голов и 20 результативных передач в 30 играх.

Читайте также: Мюллер рассказал о ситуации с его контрактом с "Баварией". | http://soccernews.ru