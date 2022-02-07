Салах не намерен брать отпуск после Кубка Африки

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Салах не намерен брать отпуск после Кубка Африки Фото: инстаграм Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уведомил клуб, что не будет брать отпуск после Кубка Африки.

Как сообщает The Times, 29-летний египтянин планирует приступить к тренировкам 8 февраля и сыграть против "Лестера" в четверг.    

Сначала футболист пройдет медобследование. Клуб разработает для него индивидуальную программу тренировок.

Отметим, что на Кубке Африки Салах провел полностью все семь игр. Египет дошел до финала турнира, где в серии пенальти уступил Сенегалу.

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