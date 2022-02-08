Головин пропустит матч Кубка Франции

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Хавбек "Монако" Александр Головин пропустит очередную игру команды.

25-летний россиянин отсутствует в заявке команды на матч 1/4 финала Кубка Франции против "Амьена".

Напомним, что Головин пропустил матч с "Лионом" (2:0) из-за болезни.

В этом сезоне Головин провел 24 игры, забил три гола и отдал четыре ассиста.

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