Роналду: "Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир"

Фото: твиттер Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил новый пост в соцсетях.

37-летний португалец опубликовал фото, на котором он приветствует ребенка на стадионе.

"Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой. Болельщики были и всегда будут лучшими в футболе. Мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переживают ради своих клубов", - написал Роналду в твиттере.

В этом сезоне на счету Роналду 14 голов и три ассиста в 25 играх.

Читайте также: Роналду показал торт со своего дня рождения и прокомментировал 37-летие. | http://soccernews.ru