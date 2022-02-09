Роналду: "Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду: "Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир"Фото: твиттер Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил новый пост в соцсетях.

37-летний португалец опубликовал фото, на котором он приветствует ребенка на стадионе.

"Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой. Болельщики были и всегда будут лучшими в футболе. Мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переживают ради своих клубов", - написал Роналду в твиттере.

В этом сезоне на счету Роналду 14 голов и три ассиста в 25 играх.

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