"Спартак" разгромил клуб из ОАЭ, ЦСКА одолел "Люнгбю"
Фото: твиттер "Спартака"
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Спартак" Россия - "Лива" ОАЭ 5:1
Голы "Спартака": Николсон, 5 - 1:0, Николсон, 12 - 2:0, Классен, 20 - 3:0, Денисов, 24 - 4:0, Рассказов, 54 - 5:0.
"Спартак": Максименко, Денисов, Гапонов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Бакаев, Николсон.
ЦСКА Россия - "Люнгбю" Дания 3:2
Голы ЦСКА: Обляков, 27 - 1:0, Заболотный, 43 - 2:1, Яковлев, 86 - 3:2.
ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Фукс, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Мухин, Медина, Языджи, Зайнутдинов, Заболотный.
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