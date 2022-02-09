Эджуке высказался о расизме в России
Фото: инстаграм Чидеры Эджуке
Хавбек ЦСКА Чидера Эджуке высказался на тему расизма в России.
"Сталкивался ли я здесь с расизмом? Ни разу! В России все крайне дружелюбны, и мне здесь комфортно. Я постоянно улыбаюсь!
Может, поэтому мне проще находить общий язык со всеми. Мне правда нравится в России. Москва стала мне домом, поэтому мне здесь легко жить и играть", - приводит слова Эджуке Sport24.
В этом сезоне Эджуке провел 18 игр, забил четыре гола и отдал три ассиста.
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