"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мира

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"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мираФото: твиттер "Челси"

В рамках полуфинала клубного чемпионата мира "Челси" одержал победу над "Аль-Хилалом".

В финале турнира "Челси" встретится с бразильским "Палмейрасом".

"Аль-Хилал" Саудовская Аравия - "Челси" Англия 0:1

Гол: Лукаку, 32 - 0:1

"Аль-Хилал": Аль-Маюф, Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Досари (Каррильо, 82), Куэльяр, Канно, Матеус Перейра (Майкл Ричард, 82), Марега, Игало.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хавертц, Лукаку.

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