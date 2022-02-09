"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мира
Фото: твиттер "Челси"
В рамках полуфинала клубного чемпионата мира "Челси" одержал победу над "Аль-Хилалом".
В финале турнира "Челси" встретится с бразильским "Палмейрасом".
"Аль-Хилал" Саудовская Аравия - "Челси" Англия 0:1
Гол: Лукаку, 32 - 0:1
"Аль-Хилал": Аль-Маюф, Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Досари (Каррильо, 82), Куэльяр, Канно, Матеус Перейра (Майкл Ричард, 82), Марега, Игало.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хавертц, Лукаку.
Читайте также: "Палмейрас" вышел в финал клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" улучшил предложение Рюдигеру
-
Шакири перешел в "Чикаго"
-
Актер, сыгравший "Человека-паука", сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"
-
Куадрадо близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Зума лишился контракта с Adidas из-за инцидента с кошкой
-
"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мира
-
Эджуке высказался о расизме в России
-
Стали известны детали возможного трансфера Карраскаля в ЦСКА
-
"Спартак" разгромил клуб из ОАЭ, ЦСКА одолел "Люнгбю"
-
Роналду: "Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир"
-
Гаттузо может возглавить "Лестер"
-
Эджуке вспомнил поражения ЦСКА от "Сочи" (1:4) и "Рубина" (0:1)
-
"Вест Хэм" оштрафовал Зума за его жестокое обращение с животными
-
Феликс рассказал о своих кумирах
-
Агенты Кристенсена уже встречались с "Баварией"
-
"Ювентус" может продлить контракт с Де Шильо
-
"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу"
-
Асенсио поделился мнением о вероятном переходе в "Реал" Мбаппе и Холанда
-
Адама Траоре высказался о возвращении в "Барселону"
-
Эджуке поделился мнением об Алексее Березуцком
Турнирные таблицы
|A
|М
|О
|1
|Коринтианс
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
|3
|0