Актер, сыгравший "Человека-паука", сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"

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Актер, сыгравший "Человека-паука", сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"Фото: инстаграм Тома Холанда

Актер Том Холанд, сыгравший главную роль в фильме "Человек-паук", сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом".

"Извините, однако я болею за "Барсу". Я просто обожаю Месси, для меня он эталон", - приводит слова Холланда El Pais.

Месси выступал за "Барсу" с 2003 по 2021 год. Минувшим летом он перебрался в ПСЖ.

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