Фото: сайт "Лиона"

Вингер "Лиона" Джердан Шакири перешел в "Чикаго".

Французский клуб подтвердил трансфер 30-летнего швейцарца за 7 миллионов евро. Шакири подписал с новым клубом контракт до декабря 2024 года.

В текущем сезоне Шакири провел за "Лион" 16 игр, забил два гола и отдал три ассиста.

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