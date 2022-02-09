"Челси" улучшил предложение Рюдигеру

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

"Челси" не оставляет попыток продлить контракт с защитником Антонио Рюдигером.

Как сообщает Goal.com, "аристократы" улучшили предложение 28-летнему немцу. Отмечается, что новое предложение клуба ближе к зарплате 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют "Реал" и ПСЖ. Летом он может стать свободным агентом.

В текущем сезоне Рюдигер провел 32 игры, в которых отметился тремя голами.

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