Зума грозит тюремное заключение за избиение кошки

Фото инстаграм Курта Зума

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума может угодить в тюрьму из-за избиения кошки.

Как сообщает Daily Mail, согласно статье 113-6 уголовного кодекса Франции, Зума грозит четырехлетнее тюремное заключение за преступное деяние, совершенное в другой стране.

Ранее "Вест Хэм" оштрафовал футболиста. Сам Зума принес извинения за содеянное.

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