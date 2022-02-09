Зума грозит тюремное заключение за избиение кошки
Фото инстаграм Курта Зума
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума может угодить в тюрьму из-за избиения кошки.
Как сообщает Daily Mail, согласно статье 113-6 уголовного кодекса Франции, Зума грозит четырехлетнее тюремное заключение за преступное деяние, совершенное в другой стране.
Ранее "Вест Хэм" оштрафовал футболиста. Сам Зума принес извинения за содеянное.
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18