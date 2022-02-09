"Интер" предложил Перишичу новый контракт

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"Интер" предложил Перишичу новый контракт Фото: инстаграм Перишича

"Интер" намерен продлить контракт с хавбеком Иваном Перишичем.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" предлагают 33-летнему хорвату новое соглашение до 2024 года.

Стороны пока не согласовали новую зарплату игрока. Однако отмечается, что Перишичу нужно пойти на существенное сокращение зарплаты, если он хочет остаться в клубе.

В этом сезоне на счету Перишича пять голов и три ассиста в 30 играх.

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