"Интер" предложил Перишичу новый контракт

Фото: инстаграм Перишича

"Интер" намерен продлить контракт с хавбеком Иваном Перишичем.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" предлагают 33-летнему хорвату новое соглашение до 2024 года.

Стороны пока не согласовали новую зарплату игрока. Однако отмечается, что Перишичу нужно пойти на существенное сокращение зарплаты, если он хочет остаться в клубе.

В этом сезоне на счету Перишича пять голов и три ассиста в 30 играх.

Читайте также: "Челси" нацелился на вингера "Интера". | http://soccernews.ru