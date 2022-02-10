"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд", "Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону"

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"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд", "Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Представляем результаты матчей 24-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Брентфорд" 2:0

Голы: Марез (пен), 40 - 1:0, де Брюйне, 69 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Гюндоган, 71), Стерлинг, Марез (Грилиш, 67).

"Брентфорд": Райя, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Оньека (Висса, 70), Канос (Дасилва, 62), Годдос (Мбемо, 62).  


"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:3

Голы: Беднарек (аг), 18 - 1:0, Броя, 23 - 1:1, Сон Хын Мин, 70 - 2:1, Эльюнусси, 79 - 2:2, Адамс, 82 - 2:3

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Ромеро, Регилон (Бергвейн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 76), Хейбьерг (Бентанкур, 60), Уинкс, Кейн.

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 88), Броя (Уолкотт, 90).


"Норвич" - "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Пукки, 1 - 1:0, Заа, 60 - 1:1

"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Плахета (Гилмор, 64), Рашица, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 75), Пукки, Ида (Роу, 84).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Эзе, 80), Хьюз, Галлахер, Олисе (Айю, 70), Заа, Матета (Эдуар, 80).

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