"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд", "Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Представляем результаты матчей 24-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" - "Брентфорд" 2:0
Голы: Марез (пен), 40 - 1:0, де Брюйне, 69 - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Гюндоган, 71), Стерлинг, Марез (Грилиш, 67).
"Брентфорд": Райя, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Оньека (Висса, 70), Канос (Дасилва, 62), Годдос (Мбемо, 62).
"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:3
Голы: Беднарек (аг), 18 - 1:0, Броя, 23 - 1:1, Сон Хын Мин, 70 - 2:1, Эльюнусси, 79 - 2:2, Адамс, 82 - 2:3
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Ромеро, Регилон (Бергвейн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 76), Хейбьерг (Бентанкур, 60), Уинкс, Кейн.
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 88), Броя (Уолкотт, 90).
"Норвич" - "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Пукки, 1 - 1:0, Заа, 60 - 1:1
"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Плахета (Гилмор, 64), Рашица, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 75), Пукки, Ида (Роу, 84).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Эзе, 80), Хьюз, Галлахер, Олисе (Айю, 70), Заа, Матета (Эдуар, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18