"Милан" разгромил "Лацио" в Кубке Италии

Теги миланлацио

"Милан" разгромил "Лацио" в Кубке ИталииФото: твиттер "Милана"

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Милан" уверенно разобрался с "Лацио".

В полуфинале "россонери" встретятся с "Интером".

"Милан" - "Лацио" 4:0

Голы: Рафаэл Леау, 24 - 1:0, Жиру, 41 - 2:0, Жиру, 45 - 3:0, Кессиэ, 79 - 4:0

"Милан": Меньян, Калабрия (Томори, 77), Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 46), Жиру (Ребич, 61), Рафаэл Леау (Мальдини, 77), Браим Диас, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61).

"Лацио": Рейна, Хюсай (Ладзари, 61), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 51), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 51), Дзакканьи, Иммобиле (Моро, 68), Фелипе Андерсон (Педро, 51).

Читайте также: "Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал

"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов