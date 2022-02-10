"Астон Вилла" Джеррарда расписала результативную ничью с "Лидсом"

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"Астон Вилла" Джеррарда расписала результативную ничью с "Лидсом"Фото: твиттер "Астон Виллы"

В рамках 24-го тура АПЛ "Астон Вилла" сыграла вничью с "Лидсом".

На данный момент "Астон Вилла" занимает 11-е место, "Лидс" - 15-е.

"Астон Вилла" - "Лидс" 3:3

Голы: Джеймс, 9 - 0:1, Коутиньо, 30 - 1:1, Рэмзи, 38 - 2:1, Рэмзи, 43 - 3:1, Джеймс, 45 - 3:2, Льоренте, 63 - 3:3

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Чемберс, 89), Кэш, Коутиньо (Янг, 78), Буэндиа (Чуквуэмека, 59), Уоткинс.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Форшоу, 85), Харрисон, Родриго, Джеймс, Рафинья.

Удаление: Конса (87).  

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