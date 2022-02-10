"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал

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"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфиналФото: твиттер "Ниццы"

В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Ницца" разгромила "Марсель", а "Версаль" в серии пенальти обыграл "Бержерак".

"Бержерак" - "Версаль" 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Диаррассуба, 14 - 0:1, Трессенс, 89 - 1:1

"Версаль": Делоне, Фам Ба, Диуф, Акюэзон, Дюран де Жевинье, Траоре, Виейра, Диаррассуба, Силва (Брюн, 60), Джоко (Ибейи, 61), Мишель.

Удаление: Ибейи (79).


"Ницца" - "Марсель" 4:1

Голы: Бар (аг), 3 - 0:1, Гуири, 10 - 1:1, Клюйверт, 29 - 2:1, Клюйверт, 49 - 3:1, Делор, 61 - 4:1

"Ницца": Булка, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Браими, 82), Шнайдерлин, Росарио (Лемина, 73), Клюйверт (Клод-Морис, 82), Делор (Гессан, 79), Гуири.

"Марсель": Лопес, Салиба, Чалета-Цар (Лирола, 86), Балерди (Бакамбу, 46), Луан Перес, Ронжье, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик.   

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