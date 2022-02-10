"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Ницца" разгромила "Марсель", а "Версаль" в серии пенальти обыграл "Бержерак".
"Бержерак" - "Версаль" 1:1, по пенальти - 4:5
Голы: Диаррассуба, 14 - 0:1, Трессенс, 89 - 1:1
"Версаль": Делоне, Фам Ба, Диуф, Акюэзон, Дюран де Жевинье, Траоре, Виейра, Диаррассуба, Силва (Брюн, 60), Джоко (Ибейи, 61), Мишель.
Удаление: Ибейи (79).
"Ницца" - "Марсель" 4:1
Голы: Бар (аг), 3 - 0:1, Гуири, 10 - 1:1, Клюйверт, 29 - 2:1, Клюйверт, 49 - 3:1, Делор, 61 - 4:1
"Ницца": Булка, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Браими, 82), Шнайдерлин, Росарио (Лемина, 73), Клюйверт (Клод-Морис, 82), Делор (Гессан, 79), Гуири.
"Марсель": Лопес, Салиба, Чалета-Цар (Лирола, 86), Балерди (Бакамбу, 46), Луан Перес, Ронжье, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13