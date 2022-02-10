"Ференцварош" Черчесова прошел в 1/4 финала Кубка Венгрии

Фото: твиттер "Ференцвароша"

В рамках 1/8 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" одержал победу над "Вашашем" (2:0).

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова пробились в 1/4 финала турнира.

Под руководством Черчесова "Ференцварош" одержал две победы и дважды проиграл.

В следующем матче, который состоится 13 февраля, "Ференцварош" встретится с "Залаэгерсегом".

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