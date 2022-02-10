Почеттино высказался о значимости Мбаппе для ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино оценил значимость нападающего Килиана Мбаппе для команды.
"Мбаппе способен выступить на любой позиции в атаке, не думаю, что его необходимо привязывать к какой-то одной. Он должен быть свободен в передвижениях, и нам это нравится.
Он должен чувствовать свободу для того, чтобы проявить себя с наилучшей стороны. Мы стараемся сделать так, чтобы наша система игры ему помогала, так как он смертельно опасен и слева, и справа, и в центре", - приводит слова Почеттино Marca.
В этом сезоне на счету Мбаппе 20 голов и 13 ассистов в 30 играх.
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|28
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|Ницца
|28
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|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13