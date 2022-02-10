Почеттино высказался о значимости Мбаппе для ПСЖ

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино оценил значимость нападающего Килиана Мбаппе для команды.

"Мбаппе способен выступить на любой позиции в атаке, не думаю, что его необходимо привязывать к какой-то одной. Он должен быть свободен в передвижениях, и нам это нравится.

Он должен чувствовать свободу для того, чтобы проявить себя с наилучшей стороны. Мы стараемся сделать так, чтобы наша система игры ему помогала, так как он смертельно опасен и слева, и справа, и в центре", - приводит слова Почеттино Marca.

В этом сезоне на счету Мбаппе 20 голов и 13 ассистов в 30 играх.

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