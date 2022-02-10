"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты

Фото: твиттер "Лос-Анджелес Гэлакси"

Вингер Дуглас Коста стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как сообщает сайт клуба, 31-летний бразилец перешел на правах аренды на полгода.

После этого Коста подпишет с клубом контракт до декабря 2023 года.

Напомним, что права на Косту принадлежат "Ювентусу". Последние полгода он находился в аренде в "Гремио".

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