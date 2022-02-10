"Милан" намерен летом подписать защитника "Лилля"
Фото: инстаграм Ботмана
"Милан" начал работу над трансфером защитника "Лилля" Свена Ботмана.
По сведениям журналиста Антонио Витьелло, агенты футболиста уже находятся в Италии для начала переговоров.
Ожидается, что трансфер 22-летнего голландца будет оформлен летом 2022 года.
В этом сезоне на счету Ботмана три гола и один ассист в 21 игре.
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