"Милан" намерен летом подписать защитника "Лилля"

Фото: инстаграм Ботмана

"Милан" начал работу над трансфером защитника "Лилля" Свена Ботмана.

По сведениям журналиста Антонио Витьелло, агенты футболиста уже находятся в Италии для начала переговоров.

Ожидается, что трансфер 22-летнего голландца будет оформлен летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Ботмана три гола и один ассист в 21 игре.

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