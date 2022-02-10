Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Интера"

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Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Интера" Фото: инстаграм Видаля

Хавбек "Интера" Артуро Видаль попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Todofichajes, на подписании 34-летнего чилийца настаивает тренер "шпор" Антонио Конте, который знаком с игроком по совместной работе в "Ювентусе" и "Интере".

Отметим, что соглашение Видаля с клубом истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне Видаль провел 24 игры, забил два гола и отдал три ассиста.

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