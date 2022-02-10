"Челси" готов продать Кепу

Фото: инстаграм Кепы

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить клуб.

По сведениям ESPN, "аристократы" готовы рассмотреть продажу вратаря, несмотря на его уверенную игру в отсутствие Эдуара Менди.

Скорее всего, в случае ухода Кепа продолжит карьеру за рубежом.

В этом сезоне Кепа принял участие в 13 играх, в которых пропустил 9 голов.

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