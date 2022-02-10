Хаманн: "Есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде"

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуджейдон санчо

Хаманн: "Есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде"Фото: инстаграм Роналду

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн высказался о Джейдоне Санчо и ситуации в "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, на данный момент та ситуация, в которой оказался "МЮ", нисколько Санчо не помогает. Я не думаю, что у команды есть лицо, и это затрудняет адаптацию.

Также есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде, не боятся ли его другие. Обстановка не выглядит подходящей для работы, а новым футболистам в целом трудно проявлять себя с первого дня.

Нет впечатления, что команда работает в едином ключе, и главный тренер должен разобраться с этой проблемой. Необходимо сделать так, чтобы все действовали согласованно, сейчас мы такого не наблюдаем.

За Санчо заплатили огромные деньги, и отбить их было бы сложно, так что он в команде надолго. Надеюсь, он начнет играть лучше", - приводит слова Хаманна Metro.

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