Хаманн: "Есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде"
Фото: инстаграм Роналду
Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн высказался о Джейдоне Санчо и ситуации в "Манчестер Юнайтед".
"Думаю, на данный момент та ситуация, в которой оказался "МЮ", нисколько Санчо не помогает. Я не думаю, что у команды есть лицо, и это затрудняет адаптацию.
Также есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде, не боятся ли его другие. Обстановка не выглядит подходящей для работы, а новым футболистам в целом трудно проявлять себя с первого дня.
Нет впечатления, что команда работает в едином ключе, и главный тренер должен разобраться с этой проблемой. Необходимо сделать так, чтобы все действовали согласованно, сейчас мы такого не наблюдаем.
За Санчо заплатили огромные деньги, и отбить их было бы сложно, так что он в команде надолго. Надеюсь, он начнет играть лучше", - приводит слова Хаманна Metro.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18