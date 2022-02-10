Два футболиста "Зенита" перешли в "Оренбург"
Фото: сайт "Зенита"
"Оренбург" подписал сразу двух футболистов "Зенита".
Как сообщает сайт клуба, "Оренбург" арендовал до лета 2023 года защитника Данилу Хотулева и полузащитника Дмитрия Васильева.
При этом у питерского клуба есть право досрочного возвращения футболистов.
Хотулев провел за основную команду "Зенита" 5 игр. Васильев еще не дебютировал за основу.
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