Два футболиста "Зенита" перешли в "Оренбург"

Фото: сайт "Зенита"

"Оренбург" подписал сразу двух футболистов "Зенита".

Как сообщает сайт клуба, "Оренбург" арендовал до лета 2023 года защитника Данилу Хотулева и полузащитника Дмитрия Васильева.

При этом у питерского клуба есть право досрочного возвращения футболистов.

Хотулев провел за основную команду "Зенита" 5 игр. Васильев еще не дебютировал за основу.

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