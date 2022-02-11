"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии

Фото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" победил "Сассуоло".

Туринский клуб прошел в полуфинал, где сыграет против "Фиорентины".

"Ювентус" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Дибала, 3 - 1:0, Траоре, 24 - 1:1, Влахович, 88 - 2:1

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович.

"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.

Читайте также: "Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии. | http://soccernews.ru