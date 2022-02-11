"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии
Фото: твиттер "Ювентуса"
В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" победил "Сассуоло".
Туринский клуб прошел в полуфинал, где сыграет против "Фиорентины".
"Ювентус" - "Сассуоло" 2:1
Голы: Дибала, 3 - 1:0, Траоре, 24 - 1:1, Влахович, 88 - 2:1
"Ювентус": Перин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович.
"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17