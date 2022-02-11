"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии

Теги ювентуссассуоло

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка ИталииФото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" победил "Сассуоло".

Туринский клуб прошел в полуфинал, где сыграет против "Фиорентины".

"Ювентус" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Дибала, 3 - 1:0, Траоре, 24 - 1:1, Влахович, 88 - 2:1

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович.

"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.

Читайте также: "Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов