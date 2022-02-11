"Нижний Новгород" объявил об аренде хавбека "Зенита"

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"Нижний Новгород" объявил об аренде хавбека "Зенита"Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"

Опорный хавбек "Зенита" Кирилл Кравцов стал игроком "Нижнего Новгорода".

"Нижний Новгород" подписал 19-летнего игрока на правах аренды. Он взял себе 14-й номер.

Кравцов является воспитанником "Зенита". За основную команду он провел 16 игр.

Соглашение футболиста с "Зенитом" действует до лета 2024 года.

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