"Нижний Новгород" объявил об аренде хавбека "Зенита"

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"

Опорный хавбек "Зенита" Кирилл Кравцов стал игроком "Нижнего Новгорода".

"Нижний Новгород" подписал 19-летнего игрока на правах аренды. Он взял себе 14-й номер.

Кравцов является воспитанником "Зенита". За основную команду он провел 16 игр.

Соглашение футболиста с "Зенитом" действует до лета 2024 года.

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