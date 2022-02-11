"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании

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"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка ИспанииФото: твиттер "Валенсии"

В первой полуфинальной игре Кубка Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Валенсией".

Ответный матч запланирован на 2 марта. Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.

"Атлетик" - "Валенсия" 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 37 - 1:0, Дуро, 65 - 1:1

"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 46), Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Рауль Гарсия (Сансет, 67), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 78), Муниаин.

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Альдерете, Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Фулькье, Солер, Мориба (Рачич, 90), Гедеш (Муса, 75), Хиль (Элдер Кошта, 84), Дуро (Маркос Андре, 90).

Удаление: Макси Гомес (45).

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