Линекер высказался о последних выступлениях Месси и Роналду

Фото твиттер Гари Линекера

Футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал спад в игре нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Месси 35 в июне, Роналду только исполнилось 37. Нам, вероятно, стоит понизить ожидания. Они все еще творят замечательные вещи, однако даже эти футбольные боги не могут вечно бросать вызов времени.

Я люблю Месси и Роналду, однако они оба выглядят так, словно отчаянно пытаются сделать что-то", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что вчера Роналду забил победный гол в игре с "Брайтоном", а Месси не забил пенальти в матче с "Реалом".

Читайте также: Линекер ярко отреагировал на допинг-скандал с российской фигуристкой Валиевой. | http://soccernews.ru